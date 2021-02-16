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"Партію Шарія" не можуть ліквідувати через підозру її неформальному лідеру, - Айвазовська

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"Партію Шарія" не можуть ліквідувати через підозру її неформальному лідеру, - Айвазовська
Підозра проросійського пропагандиста Анатолія Шарія в державній зраді не означає автоматичної заборони названої його ім'ям партії.

Про це пише у Фейсбуці глава правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, інформує Цензор.НЕТ.

"Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу названої в його честь політичної партії, а вручення підозри - не те саме, що обвинувальний вирок", - написала Айвазовська.

Вона зазначила, що, згідно з законом "Про політичні партії" Мін'юст може ініціювати заборону партії, якщо вона порушує Конституцію України. А ст. 37 Конституції забороняє діяльність партій, програмні цілі яких спрямовані на ліквідацію незалежності України.

"Автоматичне припинення діяльності партії не може бути наслідком дій окремого її члена, лідера, навіть керівника. У позасудовому порядку ліквідація структури через вручення підозри її лідеру навіть у серйозному злочині не передбачена законодавством", - додала Айвазовська.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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Партію Шарія не можуть ліквідувати через підозру її неформальному лідеру, - Айвазовська 01

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Топ коментарі

  • Paulo Kit
    Ой, та робіть вже що-небудь а не прикривайте ганьбу балачками!
  • Привет
    Если бы не было зеленского а был шарий..то все зебилы бы проголосовали бы за не него...и сейчас назывались бы шабилами... "Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9069
  • Валерия Ларченко b661826f
    Да,петушарий вообще педофил
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