На Трампа подали до суду: його звинувачують у порушенні "Акта Ку-клукс-клану" 1871 року

Документ забороняє заважати Конгресу виконувати свої обов'язки. Колишнього президента США звинувачують у тому, що він створив членам Конгресу перешкоди в утвердженні результатів виборів.

Позов подав демократ від штату Міссісіпі Бенні Гордон Томпсон, який очолює Комітет із внутрішньої безпеки Палати представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Окрім Трампа, серед обвинувачуваних опинився його адвокат Руди Джуліані й ультраправа організація "Горді хлопці". Згідно з позовом, вони "відігравали керівну роль" під час заворушень у Капітолії 6 січня, а також "надали допомогу військового типу, достатню, щоб побороти будь-який опір з боку поліції Капітолія".

"6 січня був одним із найганебніших днів в історії нашої країни, і його спровокував сам президент. Його підтримка войовничих білих расистів призвела до штурму Капітолія, що поставило моє життя і життя моїх колег під загрозу", - заявив позивач Томпсон.

Нагадаємо, 6 січня прибічники Трампа прорвалися до будівлі Конгресу у Вашингтоні. Під час заворушень загинули п'ятеро людей. За кілька годин до цього Трамп звернувся до демонстрантів. Він заявив, що не визнає поразки на виборах, і закликав прибічників не припиняти боротьбу й донести до конгресменів своє обурення. Пізніше демократи в Конгресі інтерпретували ці висловлювання як підбурювання до штурму Капітолія.

"Акт Ку-клукс-клану" було затверджено в 1871 році у відповідь на погрози з боку однойменної расистської організації, що заважала роботі конгресменів на півдні країни.

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