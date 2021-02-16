Новини

ВР прирівняла електронні водійські права до паперових, - Мінцифри

5 50339
ВР прирівняла електронні водійські права до паперових, - Мінцифри
Водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспорту й автоцивілку в додатку "Дія" можна використовувати нарівні з паперовими.

Така норма міститься в ухваленому 16 лютого парламентом законі № 2695 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресофіс Мінцифри.

Тепер водій може показати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і договір обов'язкового страхування (ОСАГО) поліцейському для посвідчення своєї особистості і права на водіння.

Закон вступить в силу після його опублікування. Раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, закон № 2695 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, прийнятий ВР 16 лютого, передбачає посилення відповідальності за водіння у п'яному вигляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із 1 вересня держорганам можуть заборонити вимагати паперові довідки, - Федоров

Топ коментарі

  • Oleksiy Tym
    изымать будут вместе с телефоном ?
  • Valerij Savenko
    Какой штраф?
    Если у вас в смартфоне есть приложение Дия и там отображены ваши вод. права и техпаспорт на авто, то это автоматом означает, что у вас есть и бумажный вариант этих документов. Причем здесь база?
    Если вы показываете свои бумажные ВУ и техпаспорт, то мент не роется ни в какой базе. Удостоверился, что у вас они есть и всё.
  • Євгенович Евгеньевич
    Я свої права 1991 року ні на що не проміняю!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини