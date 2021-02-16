Імунітет до COVID-19 зберігається 9 місяців, - шведські медики

У перехворілих на COVID-19 імунітет проти вірусу зберігається протягом як мінімум дев'яти місяців після хвороби.

До такого висновку дійшли вчені Каролінського інституту і клініки Дандерюда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За їхніми даними, під час цього періоду також надзвичайно низька ймовірність повторного інфікування коронавірусом.

Дослідження проводилося з весни 2020 року, в ньому взяли участь 1884 людини, що працюють в закладах охорони здоров'я і перехворіли на коронавірус. У 96% з них антитіла залишалися через дев'ять місяців. У двох третин виробився клітинний імунітет. Із 340 осіб, у яких з'явилися антитіла, рецидив виявили менш ніж у 1%.

Як розповіла лікар і науковий співробітник клініки Дандерюда і Каролінського інституту Шарлотт Толін, при повторному захворюванні у людини завдяки виробленому імунітету може бути приглушена симптоматика, або хвороба буде безсимптомною. "Невідомо, чи може людина з антитілами, захворівши знову, інфікувати інших і при цьому не відчувати ніяких симптомів (вірусу.- ред.), але це, мабуть, дуже малоймовірно", - додала лікар. У травні планується провести наступну фазу дослідження, коли більшість учасників пройдуть вакцинацію,

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