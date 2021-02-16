Суд у Росії залишив чинним вирок історику Дмитрієву: 13 років в'язниці

Третій касаційний суд у Санкт-Петербурзі залишив чинним вирок главі карельського відділення правозахисного центру "Меморіал" Юрію Дмитрієву, що відкрив місце масових розстрілів українців у Сандармосі.

Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

"Касаційні скарги засудженого Дмитрієва та діючого в його інтересах адвоката Ануфрієва залишити без задоволення", - сказав суддя.

Дмитрієв перебуває під вартою з 2016 року. Його визнали винним у сексуальному насильстві над прийомною дочкою.

Глава Карельського відділення "Меморіалу" відомий як упорядник і видавець книг пам'яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років у Карелії і матеріалів з історії будівництва "Біломорканалу". Він знайшов місця масових поховань жертв сталінських репресій в урочищі Сандармох та Червоний бір.

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У грудні 2016 року Юрій Дмитрієв був заарештований за анонімним доносом і звинувачений у виготовленні дитячої порнографії. 5 квітня 2018 року Петрозаводський міський суд повністю виправдав Дмитрієва за цією статтею, визнавши за ним право на реабілітацію і компесацію завданої шкоди. При цьому суд визнав Дмитрієва винним у зберіганні деталей гладкоствольної рушниці і засудив до 2,5 років позбавлення волі, але врахував термін, який той відбув у СІЗО. Прокуратура тоді вимагала для лідера Карельського відділення "Меморіалу" дев'ять років колонії суворого режиму.

Однак 14 червня того ж року Верховний суд Карелії за підсумками розгляду апеляцій та подань прокуратури скасував вирок і направив кримінальну справу на новий розгляд. Вже 27 червня 2018 Дмитрієва затримали за підозрою в сексуальному насильстві над прийомною дочкою. Наступного дня його заарештували.