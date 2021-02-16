Новини • Агресія Росії проти України

Мінський процес на даний момент швидше живий, ніж мертвий, - Кулеба

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Мінський процес на даний момент швидше живий, ніж мертвий, - Кулеба
Мінський процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще не вичерпав свій потенціал, тому необхідно отримати від нього максимум можливого для безпеки України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мінський процес на даний момент швидше живий, ніж мертвий, і він ще не вичерпав свій потенціал, тому зараз треба працювати в рамках Мінського процесу і вичавлювати з нього максимум можливого для безпеки України", - сказав Кулеба на пресконференції після переговорів з міністром закордонних та європейських справ Словаччини Іваном Корчоком у Києві.

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Топ коментарі

  • Николай Николаевич b96f438b
    Якщо давати оцінки подіям та процесам з точки зору світогляду зеленої плісняви, то мінський процес просто обкакалса, но нічєво страшново, помилі і дальше юзать...
  • Bandera Rosa
    Мёртвые не потеют, но двигать их можно...
  • Ан Мур
    про те, що пацієнт помер - мусить повідомити дядюшка Джо... А доти - будемо вважати, що пацієнт ще дихає під ШВЛ.
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