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Карантин в Україні планують продовжити до травня, - представник Кабміну в ВР Мокан

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Карантин в Україні планують продовжити до травня, - представник Кабміну в ВР Мокан
Кабінет Міністрів розгляне повернення до адаптивного карантину на найближчому засіданні уряду 17 лютого.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це рішення готується на найближче засідання уряду. Дискусії щодо нього тривають", - сказав Мокан.

За його словами, планується продовження карантину і режиму надзвичайної ситуації ще на 2 місяці - до травня і при цьому введення зонального адаптивного карантину з 4 зонами. За замовчуванням, зазначив парламентарій, буде діяти режим "жовтої зони", а в разі погіршення ситуації з сигнальними показниками буде перехід у "помаранчеву зону" з відповідними рішеннями регіональних комісій. "Червона зона" буде вводитися в разі сильного навантаження на систему охорони здоров'я.

"Упевнений, що завтра більш детально буде сказано усе про адаптивний карантин. У будь-кому випадку про карантин вихідного дня не йдеться, йдеться про введення 4 зон", - наголосив він.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 9 грудня 2020 року продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року, а також запровадив додаткові посилені обмеження з 8 до 24 січня включно. Після 24 січня в Україні діє "помаранчевий" карантин.

В Україні за минулу добу, 15 лютого, зафіксували 3 143 нових випадків COVID-19, померло 150 людей. За весь час пандемії в Україні захворіло 1 276 618 осіб, одужало 1 122 968 осіб, летальних випадків – 24 542, проведено 6 570 806 ПЛР-тестувань.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
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  • Lvbnhj
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  • Шрек Баблокат
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