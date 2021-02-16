"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ
Про це 16 лютого СБУ повідомила в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
При цьому в спецслужбі наголошують, що про затримання Віктор Шарія не йдеться.
Так в СБУ відреагували на розміщення сьогодні на Telegram-каналі Анатолія Шарія відео з титром "Дніпро оперативний" із "затриманням" однофамільця політика і блогера. В описі під кадрами стверджувалося, що Віктора Шарія нібито затримали через те, що він "розповів, як СБУ з терористичною організацією Нацкорпус погрожували йому і змушували подати позов на Партію Шарія".
У СБУ зауважили, що ролик не має нічого спільного з Віктором Шарієм.
"Сьогодні СБУ проводить слідчі дії із Віктором Шарієм, але про затримання мова не йдеться. Наразі співробітники спецслужби перевіряють його причетність до протиправної діяльності Анатолія Шарія", - розповіли в спецслужбі.
Нагадаємо, що Віктор Шарий - чоловік, на якого формально зареєстрована партія "Шарія". При цьому він не є ані її керівником, ані засновником, ані членом.
Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).