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Екологічні злочини в Україні відстежуватимуть за допомогою супутникових знімків, - Держкосмос

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Екологічні злочини в Україні відстежуватимуть за допомогою супутникових знімків, - Держкосмос
Незаконну вирубку лісу, видобуток природних копалин, організацію стихійних звалищ і забудову узбереж в Україні відстежуватимуть за допомогою аерокосмічної зйомки.

Відповідні домовленості уклали представники Держкосмосу і Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів. Про це повідомляє пресслужба Державного космічного агентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Співпраця ДКА з Мінприроди розширила спектр використання супутникових знімків в Україні. Це хороша перспектива розвинути ті сервіси, які вже давно працюють у передових країнах світу і приносять значний результат у вигляді мільярдів доларів, що збереглися шляхом протидії та попередження злочинів в екологічній сфері", - заявив в.о. голови Держкосмосу Михайло Лев.

У Держкосмосі додали, що зараз Національний центр управління та випробувань космічних засобів працює над методиками використання знімків у діяльності інспекторів Мінприроди, "щоб забезпечити легітимність наданих супутникових даних у судах".

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Топ коментарі

  • Egor Shevtsov 094467b8
    до сраки ці карі очі. розпил бабла та замилювання очей, це вже кожному зрозуміло, бо якби було бажання боротися з подібними порушеннями, для цього не обов'язково на орбіту лізти. бурштин, вирубка лісів роками і хто за це відповів?
  • mrSmith
    Сложно пиариться на событиях происшедших 10 лет назад...
  • Дмитро Піталов
    Тут и спутника не нужно! Лично покажу как под Дымером лес стригут... А если за донос на черных лесорубов объявить хорошие премиальные, может быть толк...
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