Кремінь отримав понад 600 скарг на порушення мовного законодавства

Офіс Уповноваженого із захисту державної мови отримав з 16 січня 605 скарг на відмову надавати послуги українською мовою.

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше звернень і скарг продовжує надходити з Києва та Київської області - 276. У східних, південних і західних областях України - незначна кількість можливих порушень (наприклад, Луганська область - 7, Миколаївська - 6, Донецька - 4, Тернопільська - 4, Херсонська , Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька - по 2 звернення)", - сказано в повідомленні.

Переважна більшість (281) звернень стосується відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів.

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126 громадян поскаржилися на порушення своїх прав на користування державною мовою у сфері обслуговування. Найбільше таких порушень (53) виявлено киянами.

"Також продовжує надходити інформація про використання державної мови депутатами місцевих рад міст Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя та щодо можливих порушень мовного законодавства у сфері освіти", - повідомили в пресслужбі.