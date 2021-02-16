МОЗ зареєстрував вакцину Pfizer і передав на експертну оцінку

16 лютого надійшла заява на реєстрацію третьої вакцини для профілактики коронавірусної хвороби під зобов'язання для екстреного медичного застосування. Відповідні документи подав відомий європейський виробник Pfizer.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, відповідно до статті 9 Закону України про лікарські засоби, постанови Кабінету Міністрів від 08.02.2021 року №95, вакцину оперативно зареєстрували і передали в Державний експертний центр МОЗ України для здійснення експертної оцінки (співвідношення "користь/ризик" і перевірка реєстраційних матеріалів).

"В "Єдине вікно" МОЗ України подано заяву про державну реєстрацію вакцини Комірнаті/Comirnaty ™ виробництва Pfizer Manufacturing Belgium під зобов'язання для екстреного медичного застосування. Це вже третя вакцина, реєстрація якої почалася на території України. Зараз на реєстрації перебувають вакцини проти COVID- 19 від Oxford/AstraZeneca і Sinovac. Команда Міністерства охорони здоров'я докладає максимум зусиль, щоб українці швидше отримали доступ до найкращих європейських вакцин", - повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Нагадаємо, 15 лютого в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України була подана заявка про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

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