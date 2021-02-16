МОЗ зареєстрував вакцину Pfizer і передав на експертну оцінку
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, відповідно до статті 9 Закону України про лікарські засоби, постанови Кабінету Міністрів від 08.02.2021 року №95, вакцину оперативно зареєстрували і передали в Державний експертний центр МОЗ України для здійснення експертної оцінки (співвідношення "користь/ризик" і перевірка реєстраційних матеріалів).
"В "Єдине вікно" МОЗ України подано заяву про державну реєстрацію вакцини Комірнаті/Comirnaty ™ виробництва Pfizer Manufacturing Belgium під зобов'язання для екстреного медичного застосування. Це вже третя вакцина, реєстрація якої почалася на території України. Зараз на реєстрації перебувають вакцини проти COVID- 19 від Oxford/AstraZeneca і Sinovac. Команда Міністерства охорони здоров'я докладає максимум зусиль, щоб українці швидше отримали доступ до найкращих європейських вакцин", - повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Нагадаємо, 15 лютого в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України була подана заявка про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування.