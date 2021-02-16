Вакцинація, яка повинна була стартувати 15 лютого, почнеться впродовж 7-10 днів, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив нові терміни початку вакцинації медичних працівників в Україні.

Про це він сказав під час онлайн-конференції Американсько-української ділової ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".



"Ми почнемо вакцинацію всіх медичних працівників у лютому. Найімовірніше, максимально це буде протягом наступних 10 днів або тижнів", – заявив міністр.



Степанов зазначив, що на першому етапі щеплення зроблять медикам, які працюють із хворими на COVID-19, – це приблизно 367 тис. співробітників державних і комунальних закладів у разі вакцинації 100% представників цієї категорії.



На другому етапі заплановано вакцинацію всіх медпрацівників, зокрема тих, які працюють у комерційних лікарнях.

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Згідно з календарним планом на 2021 рік, перші безплатні щеплення українцям мають зробити в лютому. Першими вакцинують медиків, які працюють із хворими на COVID-19, і військових операції Об'єднаних сил. До листопада також хочуть прищепити інших медиків, працівників сфер держбезпеки й освіти, а також людей віком від 60 років.

Очікувалось, що вакцинація стартує 15 лютого, коли в Україну надійдуть перші партії вакцини від AstraZeneca. 14 лютого Степанов повідомив, що постачання затримують, препарат очікують у країні 16–17 лютого. Він сказав, що процес відвантаження вже триває, про це саме міністр говорив 12 лютого.



Упродовж 2021–2022 років 50% населення України (20 млн) хочуть охопити вакцинацією. Попереднє опитування засвідчило, що вакцинуватися проти коронавірусу готові 52% українців.

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