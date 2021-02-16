Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України

Депутати Львівської обласної ради закликали президента та Верховну Раду відновити історичну справедливість і повернути провіднику Організації українських націоналістів (ОУН) Степану Бандері звання Героя України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт облради, депутати підтримали пропозицію просити внести зміни в закон України "Про державні нагороди" й указ президента України "Про звання Героя України" в частині можливості надання статусу "Герой України" особам, які не мають громадянства України.

"Степан Бандера жив і боровся в той час, коли сама боротьба виглядала безнадійною, а мета – недосяжною. Він однаковою мірою протистояв як сталінському, так і гітлерівському режимам. І зрештою саме Бандера переміг. Україна стала незалежною. А тоталітарні системи, яким він протистояв,зникли. Бандеру боялись живим і з ним борються навіть після його смерті. Проти нього працювала вся потуга пропагандистської машини СРСР. Проти нього дотепер працює пропаганда Росії", - говориться у зверненні.

Нагадаємо, в 2010 році президент Віктор Ющенко посмертно присвоїв звання Героя України лідерові ОУН Степану Бандері. Через кілька місяців, коли президентом став Віктор Янукович, Донецький окружний суд скасував указ, пояснивши, що звання Герой України можна привласнювати тільки громадянам України, а Степан Бандера ним не був.

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