Відеозаписом із кнопкодавством за Шкарлета розпоряджається апарат Верховної Ради, - Управління держохорони
Про це повідомляє пресслужба УДО, інформує Цензор.НЕТ.
"Деякі ЗМІ поширюють інформацію про так зване зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради України і нібито підтвердження зазначеного факту представниками Управління державної охорони України. Повідомляємо, що відповідні заяви не відповідають дійсності і містять неправдиві і маніпулятивні відомості", - сказано в повідомленні.
В УДО стверджують, що не є власниками і розпорядниками відеозапису.
"Власником і розпорядником такої інформації є Апарат Верховної Ради України", - підкреслили в Управлінні.
Раніше лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з кнопкодавством за Шкарлета зникло і запропонував заслухати з цього приводу начальника управління держохорони Сергія Рудя.
17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.
Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.
У січні стало відомо, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом кнопкодавства під час призначення Шкарлета.