Комунальники в Києві помилково заварили люк колодязя теплотраси, де ночував безпритульний
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Чоловік вирішив переночувати в колодязі теплотраси. Він спав, коли комунальники заварили люк.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Вартових еспресо".
Інцидент стався в Дніпровському районі Києва, повідомлення про неї надійшло в поліцію.
Чоловік вирішив провести холодну ніч в колодязі теплотраси. Поки він спав, комунальники заварили люк.
Крики безпритульного про допомогу почули, і його все ж звільнили. Для цього люк довелося зривати.