Новини

Комунальники в Києві помилково заварили люк колодязя теплотраси, де ночував безпритульний

14 05560
Комунальники в Києві помилково заварили люк колодязя теплотраси, де ночував безпритульний
Чоловік вирішив переночувати в колодязі теплотраси. Він спав, коли комунальники заварили люк.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Вартових еспресо".

Інцидент стався в Дніпровському районі Києва, повідомлення про неї надійшло в поліцію.

Чоловік вирішив провести холодну ніч в колодязі теплотраси. Поки він спав, комунальники заварили люк.

Крики безпритульного про допомогу почули, і його все ж звільнили. Для цього люк довелося зривати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    "Мужчина решил переночевать в колодце теплотрассы.Он спал, когда коммунальщики заварили люк." - Цензор .. Коммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк, в котором ночевал бездомный - Цензор.НЕТ 2466 ... Живем *** в такое время - что новость от анекдота порой не отличить.
  • Привет
    Сейчас мужику выставят счет за отопление...грелся..плати..😃
  • Михаил Дужик
    Вариться. Потрібні електроди по чавуну.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини