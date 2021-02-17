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За добу на Донбасі - 27 порушень перемир'я, - ОБСЄ

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За добу на Донбасі - 27 порушень перемир'я, - ОБСЄ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 1 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і 26 таких порушень на Луганщині.

Про це йдеться в щоденному звіті № 37/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 16 лютого 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

У Донецькій області СММ зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) в районі на північ від Широкиного. За попередню добу в цій області було 12 порушень режиму.

"У Луганській області Місія зафіксувала 26 порушень режиму припинення вогню (зокрема 14 вибухів невизначеного походження)", - йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ.

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Переважна більшість порушень відбулися на південний схід від Попасної. За добу перед цим на Луганщині було зафіксовано 13 таких порушень (усі на південний схід від Попасної).

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Не було, щоб не відповіли. І в останній рік орки таки мали страх. А що ж це в тебе на Пєтю такий стояк? Гадить у твоєму під'їзді?
  • Rostyslav Komarnytsky
    А зебіли нарахували три порушення. 🤔 Це ОБСЄ рахує кпще, чи главзебіл ввів цензуру?
  • Senator S 01a656ec
    При Пете Мавзолейных мочили не хило,Гиркин сдал РАБссиянское быдло....,Чуваки на Землю спрыгните... За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7060 За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7060
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