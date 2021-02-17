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"ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України

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"ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України
Творці стрічки хочуть розповісти про Донбас столітньої давнини, який був складовою європейської економіки.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства України з питань кіно, інформує Цензор.НЕТ.

За словами режисера фільму Корнія Грицюка та продюсерки картини Анни Паленчук, їхньою метою є розказати справжню історію регіону. Проєкт фільму отримав державну фінансову підтримку розміром 1,98 млн грн, зйомки заплановані на весну 2021 року. Поки ж автори збирають матеріали для фільму.

"На Донбасі розташовуються десятки міст, селищ і сіл, заснованих європейськими переселенцями і місцевими українцями ще наприкінці XIX ст., а його розквіт почався задовго до приходу більшовиків до влади. Його батьки-засновники - німці, бельгійці, англійці, французи та американці", - йдеться в повідомленні.

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На початку ХХ століття Донбас був передовим регіоном навіть у порівнянні з Європою, зазначають автори фільму.

"Пряме залізничне сполучення з Брюсселем, філіали французьких та німецьких банків, динамічні міста з сучасною на той час архітектурою, вихід на європейські ринки, економічне зростання, транснаціональні підприємства, серед яких, наприклад, відділення компанії Siemens, справжній космополітизм, високий рівень життя робітників та великі перспективи – таким був Донбас до приходу радянської влади", - зазначено в повідомленні.

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"На жаль, радянські та пострадянські міфи про героїв-робітників комуністичної індустріалізації, бандитів Донбасу, "мешканців особливого регіону" або нащадків "царських зеків" дуже глибоко вкоренилися як міфологеми. Я впевнений, що дуже важливо відкрити цю територію не тільки для місцевих, а змінити в цілому ставлення до неї", - каже режисер стрічки Корній Грицюк.

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Топ коментарі

  • Кардан_вал
    Найголовнішого не сказали автори. До 1933 р. Донбас був українським. Після найлютішого Голоду-33, війни, Голоду-46 в кінці 40-х та на початку 50-х років на Донбас за наказом товариша сРаліна та його більшовицького кагалу було завезено сотні тисяч осіб (людьми їх назвати не повертається язик) кацапського шлаку (в основному бандити, що відбули свої строки в таборах, усякий люмпен-пролетаріат та інше кодло з низів - алкаші, нероби тощо). І це все кодло вселили в хати полеглих українців від Голодомору, репресій та війни. А тепер "внучки" цієї шушвалі волають: "Данбас с Рассієй!" та "Путєн - ввєді!"
  • Senator S 01a656ec
    То что Донбасс развивали британцы бельгийцы и американцы и особенно немцы с 1710 года,колония которых была в количестве 1000,другими словами 1 000 поселков,знают даже младенцы с началом эпохи интернета...
  • Horvi Hor d3d97a8c
    Всё так и есть. Когда-то крайне развитый регион. Украинский регион, с тотальным иностранным капиталом, инвестициями и инфраструктурой.
    К сожалению об этом знают не многие, а говорят - единицы.
    Будем надеятся - фильм даст толчок...
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