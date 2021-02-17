"ЄвроДонбас": стартувала робота над документальним фільмом, який розвінчає радянські міфи про схід України
Про це повідомляє пресслужба Держагентства України з питань кіно, інформує Цензор.НЕТ.
За словами режисера фільму Корнія Грицюка та продюсерки картини Анни Паленчук, їхньою метою є розказати справжню історію регіону. Проєкт фільму отримав державну фінансову підтримку розміром 1,98 млн грн, зйомки заплановані на весну 2021 року. Поки ж автори збирають матеріали для фільму.
"На Донбасі розташовуються десятки міст, селищ і сіл, заснованих європейськими переселенцями і місцевими українцями ще наприкінці XIX ст., а його розквіт почався задовго до приходу більшовиків до влади. Його батьки-засновники - німці, бельгійці, англійці, французи та американці", - йдеться в повідомленні.
На початку ХХ століття Донбас був передовим регіоном навіть у порівнянні з Європою, зазначають автори фільму.
"Пряме залізничне сполучення з Брюсселем, філіали французьких та німецьких банків, динамічні міста з сучасною на той час архітектурою, вихід на європейські ринки, економічне зростання, транснаціональні підприємства, серед яких, наприклад, відділення компанії Siemens, справжній космополітизм, високий рівень життя робітників та великі перспективи – таким був Донбас до приходу радянської влади", - зазначено в повідомленні.
"На жаль, радянські та пострадянські міфи про героїв-робітників комуністичної індустріалізації, бандитів Донбасу, "мешканців особливого регіону" або нащадків "царських зеків" дуже глибоко вкоренилися як міфологеми. Я впевнений, що дуже важливо відкрити цю територію не тільки для місцевих, а змінити в цілому ставлення до неї", - каже режисер стрічки Корній Грицюк.