Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети і снайперську зброю. Втрат немає, - штаб ОС

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Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети і снайперську зброю. Втрат немає, - штаб ОС
Минулої доби, 16 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-мм калібру неподалік Красногорівки. Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.

"На прицільні обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Ворог за добу чотири рази порушив режим тиші на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети і снайперську зброю. Втрат немає, - штаб ОС 01

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Президент Зеленський вважає, що в нас громадянська війна.
    Бо на публіку називає ворога то повстанцами, то сепаратистами..
  • Александр Лихошва
    Нарушили тишину обстреляв минометами, интересную терминологию придумали.
    Нарушают тишину это когда кричат в тишине , или дрелью в стену долбят, а минометом, это атака на суверенное государство
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Мультик "Маугли" помните, там было "Водяное перемирие". Так вот, сейчас у меня, во дворе- "Перемирие затянувшегося холода". Два извечных врага, коты Степан и Малыш, которые дико воют и дерутся всегда(!) когда видят друг-дружку, а потому я их всегда кормлю в раздельных мисках, сегодня, впервые за года- ели из одной миски!!! Вот это- реальное перемирие. Коты оказались, в этом плане, умнее людей! Я просто в шоке!
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