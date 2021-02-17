У Єгипті розробляють програму для обмеження народжуваності в країні: Двоє дітей у сім'ї - "дуже велика проблема"

Уряд Єгипту розробляє програму для обмеження народжуваності в країні і зниження приросту населення, оскільки ресурсів на всіх не вистачає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив єгипетський президент Абдель Фаттах ас-Сісі, передає Egypt Independent.

За словами ас-Сісі, населення Єгипту зростає занадто швидко, а мати більш як двох дітей у сім'ї – "дуже велика проблема" і необхідно поширювати інформацію про небезпеку швидкого приросту населення.

Водночас запроваджувати будь-які суворі заходи на законодавчому рівні поки не планують, хочуть проводити роз'яснювальну роботу.

"Ми не прагнемо вирішити цю проблему шляхом ухвалення суворих законів. Ми працюємо над програмою, щоб протистояти збільшенню населення і надавати послуги, необхідні для цього", – підкреслив президент.

Він додав, що темпи приросту населення мають бути пропорційні ресурсам, доступним державі, а зростання населення негативно впливає на всі сектори.

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Ас-Сісі, підкреслив, що єгипетський народ не помітить значного поліпшення життя, поки темпи зростання населення не буде взято під контроль.

Тим часом скасування політики "одна сім'я – одна дитина" не допомогло Китаю відновити колишні темпи приросту населення – коефіцієнт народжуваності в країні впав до рекордно низького рівня.

Ми також писали, що в Україні за минулий рік зафіксували стрибок смертності: за 11 місяців 2020 року померло 549,17 тис. людей, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, і народилося 268,9 тис. людей – на 6,2% менше.