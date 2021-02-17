Рятувальники продовжують пошук заблукалого в районі гори Гемба туриста, - ДСНС

Станом на ранок середи триває пошук заблукалого у Свалявському районі Закарпаття 13 лютого туриста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 17 лютого пошуки другого зниклого туриста тривають", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що до пошукових робіт протягом доби залучалися 56 осіб та 13 одиниць техніки, з них від ДСНС 48 осіб і 11 одиниць техніки, зокрема вертоліт.

Як повідомлялося, 13 лютого біля с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали 2 людини (жителі м.Києва). 14 лютого об 11:30 пошуковою групою ДСНС був знайдений перший турист (стан здоров'я задовільний).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж