Угода про асоціацію з ЄС не переглядатиметься: тривають переговори щодо зміни додатка про квоти і мита, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом не переглядатиметься.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника уряду, "сама Угода переглядатися, звісно, не буде. Вона прийнята, ратифікована і буде діяти. Мова йде про перегляд та внесення змін у додатки до Угоди, вони не потребують ратифікації ні європейського, ні українського парламентів, і на них сьогодні вся увага. Серед основних – додатки про так званий "промисловий безвіз", це елемент розширення всеосяжної зони вільної торгівлі. У ньому є 25 принципових положень, з 18 протягом минулого року вже відбулися робочі наради та досягнуті домовленості. За іншими семи ми ще працюємо. Сподіваємось, протягом 2021/22 років досягнемо згоди й стосовно цих положень, та врешті підпишемо усі необхідні додатки про повний промисловий безвіз".

"Стосовно перегляду додатку № 29, де йдеться про квоти та мита, - сказав Шмигаль, - то з нашим візитом фактично розпочався їх перегляд. Я не можу вам сьогодні сказати, наскільки будуть збільшені ті чи інші квоти та, відповідно, зменшені мита, це процес всеохопний, направлений на те, щоб у результаті забезпечити повноцінну торгівлю з Європою. Найближчими тижнями ми організуємо відповідні робочі групи на базі Міністерства економіки, торгових представників, це і буде конкретною роботою".

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Прем'єр-міністр наголосив, що не очікує "безнадійних для нас, назвемо це, кейсів. Звісно, ми готові, що в різних товарних групах, в різних галузях можуть бути нюанси, але щоб сьогодні говорити про передчуття проблеми, ні, такого нема".

Він також розповів про започаткування нових напрямків стратегічного партнерства між Україною та Євросоюзом.

За словами Шмигаля, "по-перше, це напрямок критичної сировини. Розвиток сучасних технологій, зеленої енергетики ставить перед Європою нові виклики. Наприклад, за розрахунками Європейського Союзу, потреба у літії, що використовується для виготовлення акумуляторних батарей, до 2030 року зросте у 18 разів, а до 2050 – у 60 разів. А Україна має найбільші на європейському континентні поклади літію. Окрім цього, у нас є кобальт, титан – тобто ті корисні копалини, якими дуже цікавляться країни Європи. Європейці готові з нами співпрацювати та долучати Україну до відповідних виробничих альянсів з їх видобутку. Нас же цікавить як видобуток корисних копалин, так і їх ефективне використання — перероблення у продукти високої доданої вартості, яка залишатиметься в Україні у вигляді робочих місць, зарплат, технологій".

Як повідомив Прем'єр-міністр, "другий напрямок - це співпраця в галузі виробництва водню, перспективного енергетичного ресурсу. Оскільки Україна має 15 атомних енергоблоків, то ми володіємо величезним потенціалом для стабільного виробництва водню. І ми готові його розвивати разом з Європою, маючи там постійний ринок збуту".

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"Третій напрямок - це співпраця в космічній галузі. Україна має у цій галузі передові технології, підприємства, потужну виробничу і кадрову школу, науковий потенціал. Все це на сьогодні надзвичайно цікаво Європейському Союзу. Хочу окремо виділити перемовини та досягнуте взаєморозуміння у розвитку космічних технологій з великим Герцогством Люксембург, що славиться своїм потужним космічним агентством і є осередком цих технологій в ЄС. Усі перераховані напрямки мають величезний потенціал для нашої держави, де ми можемо дійсно бути лідерами серед європейських країн", - заявив Шмигаль.

Він додав, що в питанні фінансування цих проєктів з боку європейських структур насамперед будуть обговорюватися "варіанти державного-приватного партнерства як один з найбільш цікавих, вигідних та реальних інструментів для України".