Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку"

Шостий апеляційний адміністративний суд на засіданні 16 лютого переніс на 2 березня розгляд апеляційної скарги "Приватбанку" на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року у справі за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського про незаконність націоналізації банку, повідомив юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв.

"Суд відклав розгляд справи у зв'язку з тим, що йому необхідно витребувати офіційну інформацію від Конституційного Суду про те, чи відбувається перегляд (конституційності "банківського" закону. - Ред.) і на яких підставах він відбувається", - повідомив він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пожидаєв зазначив, що необхідність зупиняти провадження відсутня, оскільки визнання банківського закону конституційним чи ні не вплине на розгляд цієї справи. Він додав, що провадження у цій справі варто закрити, бо воно не може розглядатися в адміністративному суді.

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Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом бізнесмена Коломойського скасував рішення НБУ про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави та визначення переліку пов'язаних з банком осіб.

"Приватбанк" 27 травня 2019 року подав апеляційну скаргу на вердикт суду про скасування рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави, 24 травня - на вердикт суду про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних з банком осіб.

Національний банк України (НБУ) подав апеляції на ці два вердикти суду 24 травня, Кабінет Міністрів - 16 травня.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків. Нині сторони ведуть судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.