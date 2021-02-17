Україна досі не в НАТО через страхи і міфи про Росію, - Кулеба

Україна досі не в НАТО через страхи і міфи, пов'язані з ідеєю "не провокувати" Росію, було б розумно надати їй план дій щодо членства в альянсі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в колонці на Atlantic Council.

Кулеба зазначив, що питання президента Володимира Зеленського до президента США Джо Байдена: "Чому Україна досі не в НАТО", – викликало багато обговорень. Голова МЗС пропонує два підходи до відповіді: раціональний та емоційний.

На його думку, раціональна відповідь полягає в тому, що Україна не тільки отримує допомогу від НАТО, але і є донором безпеки, захищаючи від російської агресії не лише себе, але і регіон між Балтійським і Чорним морями. Україна набула безцінний досвід стримування Росії як на полі бою, так і в сфері гібридної війни. Це робить її сильним кандидатом на членство в НАТО, впевнений Кулеба.

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Емоційна відповідь складається з комбінації міфів і страхів, які активуються, "коли слова "Україна" і "НАТО"зустрічаються в одному реченні", вважає Кулеба. Він підкреслив, що Росія поєднує військові дії з кампаніями дезінформації, в яких ключову роль відіграє ідея оборонної позиції Росії, яка змушена захищати кордони від "розширення НАТО".

Кулеба нагадав, що таке бачення засноване на помилкових твердженнях Росії про нібито дану Заходом обіцянку, що після падіння берлінської стіни і возз'єднання Німеччини НАТО не буде розширюватися на схід. Цей міф допомагає Росії грати роль жертви, яка змушена для захисту окупувати землі сусідів.

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Міф про обложену Росію веде до аргументу, що Захід нібито повинен прагнути "не провокувати" Росію. Але урок 2000-х і 2010-х років полягає в тому, що ніщо так не сприяє агресії Кремля, як заклики його не провокувати, впевнений Кулеба.

Міністр зазначив, що після саміту в Бухаресті в 2008 році, де Українъ і Грузії було сказано, що одного разу вони стануть членами НАТО, пройшло вже 13 років. Обидві країни зазнали агресії з боку Росії, яку вдалося стримати дорогою ціною. Кулеба зазначив численні реформи в Україні та Грузії, які призвели до отримання країнами статусу партнерів НАТО з розширеними можливостями.

"Давайте не робити це рішення заручником міфів і страхів, які затьмарюють наше стратегічне мислення і спотворюють наші міркування", – закликав Кулеба. Він висловив упевненість, що надання ПДЧ – єдина розумний відповідь на питання "чому Україна все ще не в НАТО".

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