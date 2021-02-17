Україна може підписати угоду про "відкрите небо" з ЄС 2-3 березня, - Шмигаль

Прем’’р-міністр Денис Шмигаль сподівається на підписання Угоди про спільний авіаційний простір України і Євросоюзу під час робочого візиту голови Європейської Ради Шарля Мішеля до України 2-3 березня.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, відповідаючи на питання про те, що глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив, що ЄС зацікавлений укласти угоду про спільний авіаційний простір між ЄС і Україною, але відмовився коментувати "вето" Іспанії, і угода може стати заручником політичного протиріччя між Іспанією і Великою Британією навколо Гібралтару, передає Цензор.НЕТ.

Як заявив Шмигаль, "пан Боррель є високим представником Євросоюзу, а не міністром закордонних справ Іспанії, хоча за походженням він з Іспанії. Але це не означає, що ми можемо на нього покладати відповідальність за певну зупинку у підписанні угоди".

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За словами очільника уряду, "українська сторона виконала всі необхідні вимоги та параметри, всі європейські країни її погодили. На зустрічі тет-а-тет пан Боррель підтвердив, що до України немає жодних питань. Тобто, проблема виникла між самими членами Євросоюзу, зокрема є застереження з боку Іспанії. Ми не можемо коментувати, чи вони пов’язані з суперечкою з Британією, чи з чимось іншим. Але на всіх високих зустрічах, зокрема і з паном Шарлем Мішелем ми підіймали питання якнайшвидшого підписання Угоди про спільний авіаційний простір і бачили готовність це зробити за першої ж можливості. І маємо сподівання, що це станеться під час робочого візиту Шарля Мішеля до України 2-3 березня".