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Україна може підписати угоду про "відкрите небо" з ЄС 2-3 березня, - Шмигаль

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Україна може підписати угоду про "відкрите небо" з ЄС 2-3 березня, - Шмигаль
Прем’’р-міністр Денис Шмигаль сподівається на підписання Угоди про спільний авіаційний простір України і Євросоюзу під час робочого візиту голови Європейської Ради Шарля Мішеля до України 2-3 березня.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, відповідаючи на питання про те, що глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив, що ЄС зацікавлений укласти угоду про спільний авіаційний простір між ЄС і Україною, але відмовився коментувати "вето" Іспанії, і угода може стати заручником політичного протиріччя між Іспанією і Великою Британією навколо Гібралтару, передає Цензор.НЕТ.

Як заявив Шмигаль, "пан Боррель є високим представником Євросоюзу, а не міністром закордонних справ Іспанії, хоча за походженням він з Іспанії. Але це не означає, що ми можемо на нього покладати відповідальність за певну зупинку у підписанні угоди".

Читайте: Україна виконала всі умови для підписання Угоди про спільний авіапростір із ЄС, - Боррель

За словами очільника уряду, "українська сторона виконала всі необхідні вимоги та параметри, всі європейські країни її погодили. На зустрічі тет-а-тет пан Боррель підтвердив, що до України немає жодних питань. Тобто, проблема виникла між самими членами Євросоюзу, зокрема є застереження з боку Іспанії. Ми не можемо коментувати, чи вони пов’язані з суперечкою з Британією, чи з чимось іншим. Але на всіх високих зустрічах, зокрема і з паном Шарлем Мішелем ми підіймали питання якнайшвидшого підписання Угоди про спільний авіаційний простір і бачили готовність це зробити за першої ж можливості. І маємо сподівання, що це станеться під час робочого візиту Шарля Мішеля до України 2-3 березня".

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Топ коментарі

  • NavigatorUR
    ..в Украину зайдут и смогут выполнять рейсы европейские авиакомпании. Сняты будут ограничения и монополизм. Теперь МАУ не сможет лупить по 250 долларов за билет Киев-Стамбул... когда у Вас будет возможность улететь за 80 тем же польским самолётом... который выполнил рейс Варшава-Киев... и дальше сможет выполнить Киев-Стамбул. Это как пример...ибо раньше поляк не мог из Киева полететь в Стамбул с пассажирами... а только назад в Варшаву... Аналогично турки смогут лететь не туда обратно..что было до договора... а например Анкара-Борисполь-Таллинн.... подобрав пассажиров в Борисполе...))) Ну это простое объяснение. И работы там непочатый край. Главное монополист МАУ реально сдуется...с его ценами и обслуживанием...
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