Кабмін сьогодні планує продовжити карантин до 30 квітня і повернути карантинні зони
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Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні планує продовжити карантинні обмеження, а також повернути карантинне зонування на території України.
Як передає Цензор.НЕТ, цей проєкт розглянуть сьогодні на засіданні Кабміну.
У МОЗ зазначають, що вдалося збільшити потужності системи надання медичної допомоги.
Крім того, в уряді вважають за доцільне продовження карантину з використанням рівнів епідемічної небезпеки (зелений, жовтий, помаранчевий, червоний).
Так, на території України діятиме "жовтий" рівень епідемічної небезпеки з відповідними обмеженнями.
Крім того, пропонується продовжити карантин до 30 квітня 2021 року.