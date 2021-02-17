Кабмін сьогодні планує продовжити карантин до 30 квітня і повернути карантинні зони

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні планує продовжити карантинні обмеження, а також повернути карантинне зонування на території України.

Як передає Цензор.НЕТ, цей проєкт розглянуть сьогодні на засіданні Кабміну.

У МОЗ зазначають, що вдалося збільшити потужності системи надання медичної допомоги.

Крім того, в уряді вважають за доцільне продовження карантину з використанням рівнів епідемічної небезпеки (зелений, жовтий, помаранчевий, червоний).

Так, на території України діятиме "жовтий" рівень епідемічної небезпеки з відповідними обмеженнями.

Крім того, пропонується продовжити карантин до 30 квітня 2021 року.

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