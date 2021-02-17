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Кабмін сьогодні планує продовжити карантин до 30 квітня і повернути карантинні зони

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Кабмін сьогодні планує продовжити карантин до 30 квітня і повернути карантинні зони
Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні планує продовжити карантинні обмеження, а також повернути карантинне зонування на території України.

Як передає Цензор.НЕТ, цей проєкт розглянуть сьогодні на засіданні Кабміну.

У МОЗ зазначають, що вдалося збільшити потужності системи надання медичної допомоги.

Крім того, в уряді вважають за доцільне продовження карантину з використанням рівнів епідемічної небезпеки (зелений, жовтий, помаранчевий, червоний).

Так, на території України діятиме "жовтий" рівень епідемічної небезпеки з відповідними обмеженнями.

Крім того, пропонується продовжити карантин до 30 квітня 2021 року.

Також читайте: Карантин в Україні планують продовжити до травня, - представник Кабміну в ВР Мокан

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Топ коментарі

  • юра Лонг
    Не хотят здавать завоеванные позиции, быдло к намордникам привыкло, нельзя дать им раслабиться. Большой брат степаша со страшилкой ляшко гонят стадо в резервацию. Вот что им нужно.
  • товарищ Маузер 2
    специально что ли издеваются над людьми? а может так и надо? может стоИт задача уничтожить предпринимателей и развалить экономику?
  • Ольга Кочурко
    если отменить карантин то на вакцинации мало что заработаешь
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