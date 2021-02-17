Новини • Газова війна

Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи і розмірковує над санкціями для його припинення, - Білий дім

4 84962
Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи і розмірковує над санкціями для його припинення, - Білий дім
Президент США Джо Байден вважає проєкт газопроводу "Північний потік-2" невдалою угодою для Європи і розглядає питання про необхідність санкцій для його припинення.

Про це заявила у вівторок на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Адміністрація Байдена проводить аналіз проєкту трубопроводу, яким планується поставляти газ із Росії до Німеччини. За словами Псакі, президент чітко дав зрозуміти, що вважає проект "поганою угодою для Європи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигналів на рівні керівництва ЄС про винесення "Північного потоку-2" за рамки санкцій немає, - Шмигаль

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Кипятком ссышь, кацапед? Если у кого и деменция с маразмом, так это у вашего *****
  • Frol Fedoroff
    Юра! А расскажи как Расея указывает Украине какое должно юыть территориальное устройство, какой язык государственным и в какой блок вступать. Это тебе не кажется "странным"?
  • Lvbnhj
    Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 448 Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1789
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини