Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи і розмірковує над санкціями для його припинення, - Білий дім

Президент США Джо Байден вважає проєкт газопроводу "Північний потік-2" невдалою угодою для Європи і розглядає питання про необхідність санкцій для його припинення.