СБУ направила до суду обвинувальний акт щодо "луцького терориста" Кривоша

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо збройного терориста Максима Кривоша, який 21 липня 2020 року захопив у центрі Луцька рейсовий автобус з пасажирами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами СБ України, він звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України:

- ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників),

- ч. 1 ст. 258 (терористичний акт),

- ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності),

- ч.ч. 1 і 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами),

- ч. 1 ст. 280 (примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків),

- ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом)

- ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

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Слідчі органів безпеки направили до суду матеріали відповідного кримінального провадження разом з обвинувальним актом.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.