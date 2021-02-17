Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер

Контактний центр Міністерства охорони здоров'я щодо COVID-19 готується до початку вакцинальної кампанії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

"Контакт-центр МОЗ з COVID-19 готується до прийому звернень, пов'язаних із вакцинацією. Ми тренуємо фахівців, змінюємо їхній алгоритм роботи. Тільки-но розпочнеться вакцинальна кампанія в Україні, контакт-центр матиме всю необхідну інформацію", - зазначив глава МОЗ.

Міністерство планує розширити центр у зв'язку з вакцинацією.

Окрім цього, Кучер наголосив, що з 2 листопада 2020 року контактним центром скористалися 186 тис. громадян. Було зареєстровано приблизно 11 тис. звернень громадян, які передали на обробку в регіони.

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