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Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер

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Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер
Контактний центр Міністерства охорони здоров'я щодо COVID-19 готується до початку вакцинальної кампанії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

"Контакт-центр МОЗ з COVID-19 готується до прийому звернень, пов'язаних із вакцинацією. Ми тренуємо фахівців, змінюємо їхній алгоритм роботи. Тільки-но розпочнеться вакцинальна кампанія в Україні, контакт-центр матиме всю необхідну інформацію", - зазначив глава МОЗ.

Міністерство планує розширити центр у зв'язку з вакцинацією.

Окрім цього, Кучер наголосив, що з 2 листопада 2020 року контактним центром скористалися 186 тис. громадян. Було зареєстровано приблизно 11 тис. звернень громадян, які передали на обробку в регіони.

Також читайте: Дані про вакцинацію в Україні зберігатимуть у модулі імунізації, - заступник голови МОЗ Кучер

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Топ коментарі

  • Velykyj Lug
    Вже пів року репетують про це, а вакцини як не було, так і нема. Ось ще несподівано взнають що до вакцини ще потрібні і шприци, а їх не вистачає.
  • Velykyj Lug
    Поставлять тобі штемпсель на лоба щоб всі бачили шо ти вакцинований. Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 7785
  • Владимир Иванец
    Пусть ваш центр сильно не торопится. Времени у нас, похоже, еще вагон. Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 7709
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