$2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев

Офіс Генерального прокурора займається викриттям міжнародної злочинної схеми, через яку Україна щорічно втрачає $2 млрд через неповернення валютноого виторгу на махінаціях під час експорту зерна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram заявив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"$ 2 млрд. Така сума коштів не повертається у формі валютноого виторгу щорічно в державу через дії шахраїв, які спочатку купують за готівку зерно, а потім експортують його за кордон. Це кошти, які втрачає наша економіка", - йдеться в повідомленні.

За словами Гетманцева, в махінації втягнуті відомі світові зернотрейдери.

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"Провели плідну зустріч в Офісі Генерального прокурора. Кримінальне провадження розпочато. Слідство триває. Міжнародна злочинна схема буде зупинена", - підсумував нардеп.