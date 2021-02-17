$2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев
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Офіс Генерального прокурора займається викриттям міжнародної злочинної схеми, через яку Україна щорічно втрачає $2 млрд через неповернення валютноого виторгу на махінаціях під час експорту зерна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram заявив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.
"$ 2 млрд. Така сума коштів не повертається у формі валютноого виторгу щорічно в державу через дії шахраїв, які спочатку купують за готівку зерно, а потім експортують його за кордон. Це кошти, які втрачає наша економіка", - йдеться в повідомленні.
За словами Гетманцева, в махінації втягнуті відомі світові зернотрейдери.
"Провели плідну зустріч в Офісі Генерального прокурора. Кримінальне провадження розпочато. Слідство триває. Міжнародна злочинна схема буде зупинена", - підсумував нардеп.