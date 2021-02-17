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$2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев

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$2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев
Офіс Генерального прокурора займається викриттям міжнародної злочинної схеми, через яку Україна щорічно втрачає $2 млрд через неповернення валютноого виторгу на махінаціях під час експорту зерна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram заявив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"$ 2 млрд. Така сума коштів не повертається у формі валютноого виторгу щорічно в державу через дії шахраїв, які спочатку купують за готівку зерно, а потім експортують його за кордон. Це кошти, які втрачає наша економіка", - йдеться в повідомленні.

За словами Гетманцева, в махінації втягнуті відомі світові зернотрейдери.

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"Провели плідну зустріч в Офісі Генерального прокурора. Кримінальне провадження розпочато. Слідство триває. Міжнародна злочинна схема буде зупинена", - підсумував нардеп.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Ну якщо лише миши 150 000 тон зерна пожерли... $2 млрд теряет Украина из-за невозврата валютной выручки и махинаций при экспорте зерна, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2189
  • Злой Карлик
    а кто их платит? ))) например, себестоимость стали 100$, заплатил НДС 20$. продал своей офшорной фирме за 121$, она перепродала на Лондонской бирже за реальную цену 500$. в Украине заплатил налоги с 1$. НДС 20$ вернули как экспортеру. заработал 399$. Украина 0,6$
    в структуре доходов госбюджета олигархи аж 6$ млрд)))15%при том что у них 90% экономики.
  • Омерзительный
    Я тебе открою страшную тайну: эти схемы работают уже лет 20, если не больше. $2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5250
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