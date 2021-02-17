"Британський" штам коронавірусу зафіксовано вже в 94 країнах, - ВООЗ

Новий штам коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії, зафіксований вже в 94 країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними ВООЗ, "британський" штам коронавірусу - різновид коронавірусу VOC-202012/01, лінії B.1.1.7 - минулого тижня виявили ще у восьми країнах.

"Південноафриканський" штам коронавірусу, що отримав маркування 501Y.V2, лінії B.1.351, виявлено ще у двох країнах, а загалом - у 46.

Різновид коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії та Японії, з'явився ще в шести країнах, тепер він присутній у 21 державі.

Також читайте: Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій"

За підрахунками організації, за тиждень з 8 по 14 лютого у світі зафіксовано 2 726 974 нових випадки захворювання на коронавірус, що на 16% менше, ніж за попередній тижневий період. Кількість смертей за минулий тиждень склала 81 340 осіб (на 10% менше за період тижнем раніше).

Спад захворюваності за 8-14 лютого зареєстровано в Африці (на 20%), Західно-Тихоокеанському регіоні (на 20%), Європі (на 18%), в Північній і Південній Америці (на 16%). У цих регіонах смертність також знизилася — відповідно на 21%, 13%, 19% і 2%.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 17 лютого зафіксували 110 035 633 випадки зараження коронавірусом, зокрема 2 429 811 летальних, одужали 84 851 754 особи.