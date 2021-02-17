Антоненко підтримав висунення Кузьменко кандидаткою на довибори в Раду від "ЄС"

Андрій "Ріфмастер" Антоненко підтримав висування Юлії Кузьменко кандидаткою в депутати від "Європейської Солідарності" на довиборах до Верховної Ради у 50 окрузі Донецької області і подякував "ЄС" за підтримку справжньої патріотки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Дізнався, що наша Юля іде по мажоритарці у Донецькій області. Я її вітаю і підтримую. Дуже дякую всім патріотичним силам, військовим, волонтерам, добровольцям, котрі висунули кандидатуру Юлії Кузьменко і підтримала це партія "Європейська Солідарність". Це не тільки підтримка нас, котрих влада намагається знищувати і дискредитувати. Це підтримка всіх військових волонтерів, добровольців у боротьбі. Підтримка тих, хто з самого початку стали на заваді російським силам, які пішли проти нас війною. Підтримка тим, хто зараз має змогу і сили захистити Україну від проросійського реваншу, який відбувається в нашій країні", – сказав Антоненко.

Також він закликав усі патріотичні сили до об’єднання на захист держави та її захисників від атаки проросійських сил.

"Ми маємо одне одного підтримувати, а не шукати хто не так воював, не так волонтерив чи не так сидів. Припиняйте це. Ми маємо бити єдиним кулаком і єдиним фронтом", – підкреслив Антоненко.

Нагадаємо 15 лютого з'їзд партії "Європейська Солідарність" висунув відому волонтерку, дитячого кардіохірурга, кандидатку медичних наук Юлію Кузьменко кандидатом на довиборах до Верховної Ради в окрузі 50 Донецької області.

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