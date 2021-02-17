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Армії необхідно позбутися радянської філософії взаємин "я - начальник, ти дурень", - директор НІСД Литвиненко

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Армії необхідно позбутися радянської філософії взаємин "я - начальник, ти дурень", - директор НІСД Литвиненко
Потрібно змінити культуру відносин у площині "командир-підлеглий", покладатися на ініціативу молодших командирів.

Про це заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олександр Литвиненко, інформує Цензор.НЕТ.

Литвиненко зазначив, що мине ще кілька років, і техніка й озброєння радянського зразка, які зараз використовуються в Збройних Силах, вичерпають свій ресурс (як фізично, так і морально).

"Тому в умовах обмеженого фінансування ми маємо шукати асиметричні підходи для переозброєння. Тут насамперед потрібно чітко розуміти, як воюватиме наш противник. Відповідно - розробляти спроможності, які б могли завдати ворогу неприйнятних втрат. Тобто потрібно робити такі кроки, де вкладання коштів дало б найбільший ефект. Це передусім розвиток систем управління, розвідки, зв’язку, застосування сучасних інформаційних технологій", - пояснив він.

За словами Литвиненка, найголовніше - потрібно змінити культуру відносин у площині "командир-підлеглий", покладатися на ініціативу молодших командирів.

"Дисципліна - це добре, але має бути дисципліна вільних людей, а не "я - начальник, ти дурень…". Тобто позбутися тієї радянської філософії взаємовідносин", - підсумував директор НІСД.

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Армии необходимо избавиться от советской философии взаимоотношений "я - начальник, ты дурак", - директор НИСИ Литвиненко - Цензор.НЕТ 3008
  • николай николаенко 598090f8
    «Есть только четыре типа офицеров. Первый тип - это ленивые и глупые офицеры. Оставьте их, они не приносят вреда... Второй тип - это умные и трудолюбивые офицеры. Их них получаются превосходные офицеры штаба, от внимания которых не ускользнут мельчайшие детали. Третий тип - трудолюбивые тупицы. Эти люди опасны и должны быть расстреливаемы на месте. Они нагружают всех совершенно ненужной работой. И наконец, последний тип - это умные бездельники. Эти люди достойны самых высоких должностей».© Эрих фон Манштейн
  • Vlad Struk
    "Швейцарскую военную доктрину времен холодной войны вполне можно описать одной единственной фразой: "У Швейцарии нет армии, вся Швейцария - это одна сплошная армия"."
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