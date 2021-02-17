Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про заочний арешт для розгляду в судах "справ Майдану"
За проголосували 299 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Як говориться в пояснювальній записці, законопроєкт розроблений з метою забезпечення невідворотності покарання осіб, які вчинили кримінальний злочин і з метою уникнення кримінальної відповідальності, які виїхали або перебувають в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України.
Проєкт пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу.
Закон передбачає дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:
- якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме;
- якщо підозрюваний ухиляється від явки за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за умови його належного повідомлення про такий виклик і існують обґрунтовані підстави вважати, що він поїхав і / або знаходиться в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.
Документ дозволяє розгляд клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого за наявності постанови про його розшук з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК України.
Передбачено, що у разі арешту підозрюваного, обвинуваченого за наявності постанови про його розшук термін дії постанови не вказується і розмір застави не визначається.
Визначено підстави для спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження:
- ухилення від явки за викликом слідчого, прокурора або судовий виклик слідчого судді, суду;
- винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого в розшук на підставах, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК.
Документ передбачає можливість завершити кримінальні провадження, в яких були винесені постанови про проведення спеціального досудового розслідування, проте вони не були ще передані в суд.