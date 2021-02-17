Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про заочний арешт для розгляду в судах "справ Майдану"

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №2164 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану".

За проголосували 299 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Як говориться в пояснювальній записці, законопроєкт розроблений з метою забезпечення невідворотності покарання осіб, які вчинили кримінальний злочин і з метою уникнення кримінальної відповідальності, які виїхали або перебувають в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України.

Проєкт пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу.

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Закон передбачає дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:

якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме;

якщо підозрюваний ухиляється від явки за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за умови його належного повідомлення про такий виклик і існують обґрунтовані підстави вважати, що він поїхав і / або знаходиться в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

Документ дозволяє розгляд клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого за наявності постанови про його розшук з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК України.

Передбачено, що у разі арешту підозрюваного, обвинуваченого за наявності постанови про його розшук термін дії постанови не вказується і розмір застави не визначається.

Визначено підстави для спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження:

ухилення від явки за викликом слідчого, прокурора або судовий виклик слідчого судді, суду;

винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого в розшук на підставах, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК.

Документ передбачає можливість завершити кримінальні провадження, в яких були винесені постанови про проведення спеціального досудового розслідування, проте вони не були ще передані в суд.