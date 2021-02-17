Підвищення тарифу на передачу електроенергії може залишити без роботи ціле місто, - експерт

У разі підвищення тарифу на передачу електроенергії промислові підприємства змушені будуть закриватися, без роботи залишаться мешканці цілих міст.

Про це заявив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев.

За його словами, чергове підвищення тарифу на передачу електроенергії стане серйозним ударом для промислових підприємств і деякі з них будуть змушені зупинитися. Так, зокрема, на його думку, така доля може спіткати нікелевий комбінат у Побужжі. "Нікелевий комбінат розташований у чистому полі в Кіровоградській області, на кордоні з Миколаївською. У нього виходить найбільший тариф на передачу. Бо в Нікополя, у Запоріжжя, які розташовані на мережах обленерго і якимось чином можуть балансувати за рахунок великого обсягу споживання, попередніх договорів. А як боротися одному підприємству? Доволі складна ситуація виходить. Якщо в нас щось трапиться з цим підприємством - ціле місто залишиться без роботи", - розповів Кудрявцев.

Він також підкреслив, що працівникам комбінату в Побужжі практично неможливо буде знайти іншу роботу, і вони опиняться без коштів для існування. "Якщо в Нікополі є куди піти людям, у Запоріжжі є куди піти людям поки що, тому що всі інші теж такі, насилу виживають в нинішніх умовах", - пояснив Кудрявцев.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП знову пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року. Минулого року тариф на передачу підвищувався тричі, і зріс у результаті більш ніж удвічі - зі 113 грн/МВт*год до 293,93 грн/МВт*год. Генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт заявив, що ініціатива НКРЕКП знову підвищити тариф на передачу електроенергії змусить промислові підприємства закриватися і скорочувати персонал. Зі свого боку економічний експерт Андрій Новак попереджає, що підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари і послуги.