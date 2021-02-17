Науковця, який передавав військові секрети Генштабу ЗС РФ, засудили до 12 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

Верховний Суд України підтвердив вирок організатору агентурної мережі російської військової розвідки - 12 років позбавлення волі за вчинення державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Улітку 2017 року контррозвідники спецслужби виявили та припинили діяльність завербованого представниками ГУ Генштабу Збройних сил РФ мешканця Харкова, науковця, який збирав інформацію про технічні розробки у межах оборонного замовлення для її передачі спецслужбам країни-агресора.

Правоохоронці затримали агента під час спроби отримання таємних відомостей від працівника Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

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- Орджонікідзевським районним судом м. Харків громадянина України визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

- 18.11.2019 Харківським апеляційним судом вирок першої інстанції залишено без змін.

- у лютому 2021 Верховний Суд України також відмовив у задоволенні касаційної скарги.

Триває досудове слідство щодо інших учасників агентурної мережі.