Новини • Коронавірус і карантин

Якщо з COVID-вакцинацією виникнуть проблеми, можна буде ставити питання відставки Степанова на обговорення, - "слуга народу" Кравчук

1 06424
Якщо з COVID-вакцинацією виникнуть проблеми, можна буде ставити питання відставки Степанова на обговорення, - "слуга народу" Кравчук
Депутатська фракція "Слуга народу" може поставити на обговорення питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, якщо початок процесу вакцинації проти COVID-19 не буде розпочато на поточному тижні і не буде організовано належним чином.

Про це сказала заступниця глави фракції Євгенія Кравчук під час брифінгу в середу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я спостерігаю, що таких народних депутатів, які вже хотіли б відправити міністра Степанова у відставку, стає більше. Тому ми поки що спостерігаємо і дуже сподіваємося, що на цьому тижні, як і обіцяв міністр, вакцинація все-таки почнеться або принаймні ми отримаємо партію вакцини, і далі потрібно поспостерігати хоча б кілька тижнів, як буде організовано цей процес. Якщо побачимо, що і там є проблеми, тоді, очевидно, можна буде ставити це питання, але принаймні на обговорення у фракції", - зазначила Кравчук.

Також читайте: Кабмін сьогодні планує продовжити карантин до 30 квітня і повернути карантинні зони

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Tema9
    Проблемо з вакцинацією вже є: вона зовсім не проводиться. Можете вже Стєпашку відправити у відставку.
  • Чайка Київ
    ДИбіли. Повністю провалене тестування. Україна ЄДИНА європейська держава, в якій не почалася вакцинація і повно корупційних скандалів по закупках. Це ще НЕ проблема?
  • Яр Холодний
    Все, "степашка", готуйся... Свої "просери" "ЗЕбілята" звалять на тебе, оголосять "ворогом українського народу" і відправлять "на забой"... А шкурку на воротях приб"ють... "В назидание...".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини