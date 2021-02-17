Росія вчергове здійснює військовий злочин, - у Зеленського відреагували на масові обшуки в окупованому Криму

Представництво президента України в Автономній Республіки Крим засуджує обшуки російських силовиків у кримських татар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Представництва в Facebook.

"Представництво Президента України в АР Крим засуджує чергові дії Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, спрямовані на переслідування громадян виключно за їх політичну позицію чи релігію, яку вони сповідують. Росія вчергове здійснює воєнний злочин, а справжня мета окупанта - знищити будь-які прояви спротиву та солідарності в Криму. Команда Представництва фіксує кожний випадок незаконного політичного переслідування, який здійснюють окупаційні адміністрації та передає інформацію до правоохоронних органів, а також використовує її у роботі на національному та міжнародному рівнях", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що 17 лютого в Криму почалося з серії обшуків в будинках кримських татар і подальших затримань в Сімферополі, Бахчисараї, Білогірську, Севастополі та в Радянському районі.

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Перші повідомлення про незаконні дії силовиків на території тимчасово окупованого Кримського півострова почали надходити о 4-й ранку.

"Кримська солідарність" повідомляє, що обшуки проходили у активістів: Махамадамінова Абдулборія Махамадін огли, Еюпова Азмата, Ялкабова Тимура Муміновіча, Федорова Олега, Ібрагімова Ернеста, Сейдаметова Ленура, Шіхаметова Яшара.

Серед затриманих учасник протесту на Червоній площі в Москві Азмат Еюпов, а також активіст ініціативи "Кримське дитинство" Ернест Ібрагімов.