Збиток перевищив 5 млрд грн: три парламентські фракції вимагають терміново розглянути законопроєкт про заборону імпорту струму з РФ і Білорусі

Понад 15 депутатів із 5 парламентських фракцій і груп закликали спікера Дмитра Разумкова сприяти розгляду законопроєкту про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі на найближчому пленарному засіданні.

Про це йдеться в копії звернення депутатів, яку оприлюднив заступник голови комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

Йдеться про законопроєкт №4493, зареєстрований у парламенті ще 14 грудня 2020 року "З січня Україна, на жаль, відновила необґрунтований імпорт електроенергії з РФ і РБ. Ситуація вже вкрай негативно впливає на енергетичну галузь, зокрема тільки прямі збитки української енергосистеми становили понад 5 млрд грн", - йдеться у зверненні депутатів.

Заклик до Разумкова негайно розглянути законопроєкт про заборону імпорту підписали, зокрема Юлія Тимошенко, Степан Кубів, Тарас Батенко, Сергій Шахов та інші.

Нагадаємо, в лютому Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. З початку місяця поставки зросли більш ніж у 5 разів. Також з січня Україна закуповує електроенергію на Білоруській АЕС режиму Лукашенка. Основним імпортером російської електроенергії є компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука. З початку року імпортовано 450 млн кВт год російської електроенергії на суму 700 млн грн.