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Збиток перевищив 5 млрд грн: три парламентські фракції вимагають терміново розглянути законопроєкт про заборону імпорту струму з РФ і Білорусі

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Понад 15 депутатів із 5 парламентських фракцій і груп закликали спікера Дмитра Разумкова сприяти розгляду законопроєкту про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі на найближчому пленарному засіданні.

Про це йдеться в копії звернення депутатів, яку оприлюднив заступник голови комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

Збиток перевищив 5 млрд грн: три парламентські фракції вимагають терміново розглянути законопроєкт про заборону імпорту струму з РФ і Білорусі 01

Йдеться про законопроєкт №4493, зареєстрований у парламенті ще 14 грудня 2020 року "З січня Україна, на жаль, відновила необґрунтований імпорт електроенергії з РФ і РБ. Ситуація вже вкрай негативно впливає на енергетичну галузь, зокрема тільки прямі збитки української енергосистеми становили понад 5 млрд грн", - йдеться у зверненні депутатів.

Заклик до Разумкова негайно розглянути законопроєкт про заборону імпорту підписали, зокрема Юлія Тимошенко, Степан Кубів, Тарас Батенко, Сергій Шахов та інші.

Нагадаємо, в лютому Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. З початку місяця поставки зросли більш ніж у 5 разів. Також з січня Україна закуповує електроенергію на Білоруській АЕС режиму Лукашенка. Основним імпортером російської електроенергії є компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука. З початку року імпортовано 450 млн кВт год російської електроенергії на суму 700 млн грн.

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
    Убыток превысил 5 млрд грн: три парламентские фракции требуют срочно рассмотреть законопроект о запрете импорта тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 6364
  • Томас Андерсон 15842d2c
    Почему зебилам нужно на пальцах пояснять элементарное? В случае вторжения раха первым делом перекроет газ и электричество и вы, ушлепки, окажетесь в каменном веке в первый же день. Вопрос убытков-прибылей тут не на первом месте.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и самое главное - оплачивая сегодня за электроэнергию по квитанции - помните! вы платите врагу, убивающего наших сыновей в Донбассе...
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