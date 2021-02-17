Після обшуків окупанти затримали шістьох кримчан, - Денісова

Сьогодні, 17 лютого, у тимчасово окупованому Росією Криму проходили масові обшуки в домоволодіннях активістів "Кримської солідарності". Є інформація про шістьох затриманих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в фейсбуці.

"Наразі є інформація, що незаконно затримано активістів "Кримської солідарності" і проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство" Ленура Сейдаметова, Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Яшара Шіхаметова, Ернеста Ібрагімова та Олега Фьодорова. Їм інкримінують участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яка у Росії визнана терористичною", - повідомила Денісова.

За її словами, працівники ФСБ після проведення слідчих заходів доставили затриманих громадян України в будівлю "УФСБ Криму".

"Такі дії так званих правоохоронців порушили презумпцію невинуватості, права на свободу і особисту недоторканність, на правову допомогу, адже обшуки були проведені без наявності відповідних судових рішень, без участі адвокатів та вручення будь-яких процесуальних документів", - зазначила Уповноважена ВР з прав людини.

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Переслідування окупаційною владою кримських татар є релігійно-вмотивованими та можуть закінчитися незаконним арештом та вироком, додала вона.

Як наголосила Денісова, у цьому випадку ми маємо вимагати від РФ дотримуватися права на справедливий судовий розгляд відповідно до її зобов'язань як окупаційної держави, що передбачено міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом у сфері прав людини.

"Тримаю це питання на контролі та при необхідності сприятиму правовій допомозі нашим незаконно затриманим співгромадянам", - підкреслила вона.

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