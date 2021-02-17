Україна повернеться до карантинного зонування 22 лютого, сам карантин подовжено до 30 квітня, - Шмигаль (оновлено)

В областях будуть встановлюватися різні карантинні обмеження залежно від епідемічної ситуації.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, як і минулого разу, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження і критерії визначення.

"Підкреслю, рішення набуде чинності наступного тижня, тому всі українці зможуть завчасно з ним ознайомитися", - йдеться в повідомленні.

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Як передає Інтерфакс-Україна, згідно з відповідним проєктом постанови, повернутися до режиму карантину з чотирма рівнями епідеміологічної небезпеки - "зелений", "жовтий", помаранчевий "і" червоний "- намічено з 22 лютого. Водночас сам карантин буде подовжено з кінця лютого до 30 квітня цього року.