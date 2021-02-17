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Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова

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Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова
Заява Верховної Ради щодо політичної оцінки Революції Гідності дає правові підстави говорити, що це була історична подія.

Про це розповіла у коментарі Цензор.НЕТ одна з авторів постанови, нардеп "Голосу" Олександра Устінова.

"Якщо ЄСПЛ ще в 2015 році визнав Революцію Гідності історичною подією, частиною державотворчого процесу, то Верховна Рада це не зробила. Відповідно зараз, і ви бачите на прикладі ОАСК, де Портнов змусив вилучити з підручників України і ніколи не згадувати Революцію Гідності як державну подію, а як переворот… це зараз знімає усі ці можливі інсценуації в судах. Тобто коли на законодавчому рівні є чітке визначення чим це було, дуже важко в суді потім відіграти по-іншому. Що в міжнародному, що у місцевому", - сказала Устінова.

 За її словами, в суді не можна буде назвати події на Майдані "переворотом".

"У суді не можливо буде це зробити, бо це уже офіційно на законодавчому рівні закріплено. Є постанова Верховної Ради, яка чітко визначає чим була це подія, хто були учасники Революції Гідності і що засуджує протиправні діяння окремих працівників міліції, судів, прокуратури і посадовців", - сказала нардепка.

Також читайте: ВР визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів становлення України. ОПЗЖ і "слуга народу" Бужанський голосували проти

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Шоб ні одна прокацаплена падлюка з жопоблоків всяких, навіть не думала відкрити свого вонючого рота, в якому повно *********** випорожнень і не воняти про якийсь там пєрєвАрот! СЛАВА УКРАЇНІ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
  • НБ
    Сім років назад революцію потрібно було завершити гірляндами корупціонерів на ліхтарях і зараз не потрібно було б доводити що "революція" взагалі мала місце. Визнання парламентом Революції Гідності не дасть можливості називати її в судах якось по-іншому, - Устінова - Цензор.НЕТ 2351
  • Серый Вовк
    Это нужно было сделать СЕМЬ лет назад ,но лучше поздно чем никогда ...
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