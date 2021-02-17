В Івано-Франківській області заповненість ліжок у COVID-лікарнях майже 100%, пацієнтам бракує кисню, - Степанов
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, відкриваючи в Івано-Франківську засідання обласної комісії ТЕБ та НС через відеозв'язок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В Івано-Франківській області дуже напружена ситуація із захворюванням на коронавірус. Ріст захворювання проти попередньої доби складає 28,8%. Завантаженість лікарень – під 100%. Безпосередньо бачимо завантаженість ліжок у реанімаційних відділеннях. Бачимо, що вже не вистачає кисню. Наприклад, у Лисецькій ЦРЛ Тисменицького району", - зазначив Степанов.
На його переконання, для врегулювання ситуації необхідно терміново запровадити епідеміологічні обмеження і розгорнути додаткові ліжка в медзакладах і забезпечити їх киснем.
Наразі в області пацієнтів із коронавірусом приймають 26 медзакладів.