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Кабмін денонсував ще одну угоду з СНД: про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку

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Кабмін денонсував ще одну угоду з СНД: про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку
Кабінет Міністрів України вийшов з Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ця угода була підписана 9 жовтня 1992 року, в Бішкеку (Киргизстан).

Підписанти документа домовилися координувати свої дії в галузі надання послуг зв'язку, гармонізації розвитку мереж і засобів зв'язку, вироблення концепцій з науково-технічної і тарифної політики, підготовки кадрів і роботи навчальних закладів зв'язку, захисту спільних інтересів держав у міжнародних організаціях з питань зв'язку та їхніх органах.

Зазначається, що за період з моменту підписання Угоди для України воно не було практично реалізовано.

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Крім того, в уряді підкреслюють, що вихід країни з угоди не вплине на інтереси українських громадян.

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Топ коментарі

  • Velykyj Lug
    Краще забороніть купувати ліктрічество у окупантів та інше вугілля.
  • Envoy
    Не прошло и семи лет .
  • Envoy
    Там бабло . Они не готовы .
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