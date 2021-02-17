Кабмін денонсував ще одну угоду з СНД: про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку

Кабінет Міністрів України вийшов з Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ця угода була підписана 9 жовтня 1992 року, в Бішкеку (Киргизстан).

Підписанти документа домовилися координувати свої дії в галузі надання послуг зв'язку, гармонізації розвитку мереж і засобів зв'язку, вироблення концепцій з науково-технічної і тарифної політики, підготовки кадрів і роботи навчальних закладів зв'язку, захисту спільних інтересів держав у міжнародних організаціях з питань зв'язку та їхніх органах.

Зазначається, що за період з моменту підписання Угоди для України воно не було практично реалізовано.

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Крім того, в уряді підкреслюють, що вихід країни з угоди не вплине на інтереси українських громадян.