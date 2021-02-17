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Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна""

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Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна""
Президент РФ Володимир Путін вважає, що противники будівництва газопроводу "Північний потік-2" прагнуть змусити Росію заплатити за "їхній геополітичний проєкт "Україна"".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кремля.

"Чому так усе крутиться навколо "Північного потоку-2"? Хочуть змусити Росію платити за їхній геополітичний проєкт "Україна", от і все", - сказав він.

Водночас президент РФ не уточнив, що саме він має на увазі, кажучи про якийсь "геополітичний проєкт" Заходу.

"Насправді все доволі примітивно, все просто, ми-то це давно розуміємо, але такий світ, у якому ми живемо", - резюмував Путін.

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Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден назвав газопровід "Північний потік-2" "поганою угодою для Європи" і розмірковує над санкціями для його припинення.

Глава МЗС Німеччини Маас зі свого боку заявив, що скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2" лише зблизить Росію з Китаєм.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що "Північний потік-2" - антиєвропейський проєкт, який служить агресивній політиці РФ.

6 лютого відновилося прокладання труб морської газової магістралі "Північний потік-2" у водах Данії, зупинене майже півтора роки тому через американські санкції.

Топ коментарі

  • Вла
    ніт, *****.
    Цивілізований світ намагається загнати худобу до клітки, де її справжнє місце.
  • Алекс Мышкевич
    а мне почему-то кажется, что

    россияне платят за фальшивый проект "Великая Россия",


    инспирируемый одним человечком Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна"" - Цензор.НЕТ 5354
  • walshebneg
    Путин о "Северном потоке-2": Запад хочет заставить РФ платить за "геополитический проект "Украина"" - Цензор.НЕТ 8284 Сколька можна этат сабака терпеть?Путин о "Северном потоке-2": Запад хочет заставить РФ платить за "геополитический проект "Украина"" - Цензор.НЕТ 4397
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