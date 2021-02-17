Кабмін запровадив можливість змінювати і замовляти водійські права через "Дію"
Відповідне рішення ухвалено на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Є дуже багато життєвих обставин, чому потрібно змінити посвідчення водія: у разі зміни прізвища, або якщо людина втратила посвідчення, або якщо закінчився термін його дії. Це можна буде зробити в кілька кліків, а потім забрати пластикове посвідчення в сервісному центрі МВС", - сказав під час представлення проєкту віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
При цьому, за його словами, щоб забрати посвідчення в сервісному центрі, поки ще потрібно буде надавати медичну довідку.
"Ми активно працюємо з Міністерством охорони здоров'я для того, щоб найближчим часом у нас з'явилася можливість також оцифрувати ці форми довідок", - додав Федоров.