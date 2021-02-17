Кабмін запровадив можливість змінювати і замовляти водійські права через "Дію"

Кабінет Міністрів України схвалив запровадження функції зміни і замовлення посвідчення водія в застосунку і на держпорталі "Дія".

Відповідне рішення ухвалено на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є дуже багато життєвих обставин, чому потрібно змінити посвідчення водія: у разі зміни прізвища, або якщо людина втратила посвідчення, або якщо закінчився термін його дії. Це можна буде зробити в кілька кліків, а потім забрати пластикове посвідчення в сервісному центрі МВС", - сказав під час представлення проєкту віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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При цьому, за його словами, щоб забрати посвідчення в сервісному центрі, поки ще потрібно буде надавати медичну довідку.

"Ми активно працюємо з Міністерством охорони здоров'я для того, щоб найближчим часом у нас з'явилася можливість також оцифрувати ці форми довідок", - додав Федоров.