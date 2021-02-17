СБУ викрила комерсанта на привласненні 3,5 млн бюджетних коштів від поставок медобладнання. ФОТО

Служба безпеки України на Полтавщині задокументувала багатомільйонну оборудку під час закупівлі за бюджетні кошти медичного обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході досудового слідства встановлено, що Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації уклав договір з комерційною структурою. Згідно з умовами угоди бізнесмен мав поставити медичне обладнання, зокрема, для діагностики кардіозахворювань.

Оперативники спецслужби встановили, що комерсант незаконно встановив націнку до вартості продукції всупереч державному регулюванню цін, яке діяло на той час. До компетенції посадовців Департаменту охорони здоров’я не входила перевірка дотримання цих норм законодавства.



Фото: сайт СБУ

За висновками експертизи, зловмисник незаконно отримав з бюджету щонайменше понад 3,5 млн грн.

Наразі комерсанту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Викриття оборудки проводилося Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.