В Івано-Франківській області посилили карантин до "червоного" рівня через критичну ситуацію з коронавірусом
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії, яке відбулося за участю міністра охорони здоров'я Максима Степанова і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби залишається напруженою, а в Івано-Франківській області вона вже, я б сказав, майже критична", - заявив Ляшко на початку засідання.
Він зазначив, що керівництво області повністю виконало вимоги міністерства охорони здоров'я, підготувавши 50% всіх лікарняних ліжок у регіоні для розміщення пацієнтів з COVID-19, при цьому 80% цих ліжок забезпечені подачею кисню. Однак навіть незважаючи на це, місць для пацієнтів з коронавірусом у COVID-лікарнях Прикарпаття все одно не вистачає.
"Останні 10 днів спостерігається значне зростання числа випадків коронавірусної хвороби, і що найбільше нас лякає - госпіталізацій", - підкреслив він.
Для запобігання поширенню небезпечної хвороби в регіоні, обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про введення карантину "червоного" рівня з 22 по 28 лютого.
У цей період закладам громадського харчування з 22 по 28 лютого можна працювати тільки на винос. Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні тимчасово припинити роботу.
Крім того, на час дії жорстких карантинних обмежень в регіоні забороняється проведення культурних і релігійних заходів, а також очне навчання учнів 5-11 класів.
"Без додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів подолати або стримати це стрімке поширення коронавірусної хвороби неможливо", - сказав Ляшко.
Члени комісії ухвалили низку рішень, спрямованих на збільшення ліжкового фонду для COVID-пацієнтів Прикарпаття, зокрема, перепрофілювання кількох медзакладів для лікування хворих з коронавірусом і установка додаткових ліжок в медустановах, які уже працюють з такими хворими.
Державна комісія ТЕБ та НС найближчим часом розгляне питання про введення обмежень на в'їзд та виїзд з Івано-Франківської області.