Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області розгортають тимчасовий госпіталь: лікарні швидко заповнюються на 100%, - Ляшко

На Прикарпатті через високе зростання захворювання на коронавірус розробили нові маршрути для госпіталізації хворих і розгортають тимчасовий госпіталь.

Про це повідомив головний санітарний лікар - заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко в Івано-Франківську під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спалах коронавірусної хвороби по області йде нерівномірно. Десь збільшується, десь відбувається легше. Певні лікарні у нас заповнюються на 100% досить швидко. Тому ми відпрацювали нові маршрути пацієнтів, які будуть діяти на території області. Прохання – відноситись до запропонованої госпіталізації більш лояльно. Оскільки екстрена меддопомога буде везти пацієнтів не до тих медзакладів, які найближче, а до тих, які можуть врятувати життя", - повідомив Ляшко.

Нові лікарні пропонуватимуть включити у перелік тих, які надаватимуть допомогу для хворих на коронавірус.

"Також ми приймемо рішення про розгортання додаткового тимчасового госпіталю, який був створений у 2020 році на базі ДСНС", - додав головний санлікар.

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За його словами, на комісії ТЕБ і НС має бути визначена точка розгортання госпіталю. Це буде або розгорнутий модуль, або передача укомплектування, яке є у шпиталі, для посилення матеріально-технічної бази.

Ляшко вважає, що на Прикарпатті ситуація із захворюванням на коронавірус є майже критичною. При цьому найбільше лякає не лише ріст захворювання, але й кількість хворих, яких госпіталізують.

"Госпіталізують тяжких хворих. Тяжкі хворі вимагають довшої тривалості перебування в лікарні, в інтенсивній терапії або на кисневій терапії. Це призводить до того, що кількість підготовлених ліжок постійно заповнюється", - зауважив Ляшко.

Він наголосив, що система охорони здоров’я не безрозмірна і має свою межу. Посадовець закликав дотримуватись усіх протиепідемічних норм і лояльно поставитись до нових маршрутів пацієнтів.

Також на Прикарпатті до кінця цього тижня додатково розгортають 600 ліжко-місць для хворих на COVID-19, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його словами, із цих 600 ліжко-місць 250 вже мають підключення для кисневої терапії, оскільки Івано-Франківська область недавно придбала 115 кисневих концентраторів і передасть їх у визначені медустанови.

Віктор Ляшко зазначив, що до переліку лікарень, які приймають хворих COVID-19, вводять три нові медустанови Прикарпаття і повністю переформатують багатопрофільну Богородчанську ЦРЛ під медустанову для хворих на коронавірусну хворобу. Саме в Богородчанському ЦРЛ направлять госпіталь ДСНС, в якому є не менше 120 кисневих концентраторів, що дозволить збільшити кількість нових ліжко-місць з киснем до 370.

Також на Прикарпатті вже беруться за підрахунок коштів, необхідних для поліпшення матеріально-технічної бази нових ліжок для хворих на коронавірус. Додатково буде розглянуто забезпечення їх медикаментами.