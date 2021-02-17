Кабмін пропонує проводити перепис населення не рідше одного разу на 10 років

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді врегулювати питання електронного перепису населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України було схвалено проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності". Акт спрямований на удосконалення правових і організаційних основ проведення Всеукраїнського перепису населення", - йдеться в повідомленні.

Документом передбачається внесення змін до законів України "Про державну статистику" та "Про Всеукраїнський перепис населення".

Серед важливих положень законопроєкту: встановлення терміну проведення Всеукраїнського перепису населення – не рідше одного разу на 10 років; запровадження проведення перепису з використанням інформації, що міститься в національних інформаційних ресурсах, з дотриманням вимог законодавства України у сфері захисту інформації та персональних даних; надання можливості респонденту заповнювати переписну документацію за допомогою спеціального програмного забезпечення в інтернеті; удосконалення вимог до тимчасового переписного персоналу, що гарантуватиме респондентам доброчесність залученого персоналу; захист прав респондентів на повагу до приватного й сімейного життя.

Також читайте: Для проведення запланованого перепису населення України буде потрібно не менше 7 млрд грн, - Немчінов