Посол Німеччини Фельдгузен про відновлення поїздок в ЄС за безвізом для українців: "Початок вакцинації допомагатиме"

Поїздки в рамках дії безвізового режиму між Україною та країнами Європейського Союзу не будуть доступні протягом ще кількох місяців, передбачає посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Оскільки українці їздять без віз до Шенгенського простору, це не тільки питання Німеччини, це питання всіх країн у Шенгенському просторі. Ми, як посольство, вже мінімум чотири рази заповнювали анкету про ситуацію в Україні, і, в принципі, остання анкета була доволі позитивна, тому що тут ситуація зараз краще, ніж в Німеччині", - сказала Фельдгузен на віртуальній зустрічі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Але ми дивимося не тільки на два останні тижні, тому що дати дозвіл, а через два тижні забрати - це теж погано. Я боюся, що це буде ще кілька місяців, але початок вакцинації буде допомагати", - додала дипломат.

Також читайте: Довідка про вакцинацію проти COVID-19 може стати вимогою для в'їзду в Євросоюз, - Точицький